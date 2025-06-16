ERCİŞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
T.C. ERCİŞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2025/273 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER :Van/Erciş
MEVKİİ : Kışla Mah
ADA NO : 154
PARSEL NO : 18
YÜZÖLÇÜMÜ : 246,74
MALİKİN ADI VE SOYADI :Nizamettin Karakoç ve diğerleri
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : Karayolları G.M
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/273 Esas Esas sayısında dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 04.06.2025
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