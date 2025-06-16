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ERCİŞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayın:
T.C. ERCİŞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/275 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER :Van/Erciş
MEVKİİ : Kışla Mah
ADA NO : 157
PARSEL NO : 28
YÜZÖLÇÜMÜ : 1,042,05
MALİKİN ADI VE SOYADI :Mehmet Demir
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : Karayolları G.M
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/275 Esas Esas sayısında dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 04.06.2025

#ilangovtr Basın no ILN02242577