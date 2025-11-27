Erdal Özyağcılar geçen hafta İstanbul Havalimanı'nda tekerlekli sandalyede görüntülenmiş, bacağında bir sorun olup olmadığını soran muhabirlere sert tepki göstermişti.
Önceki gün de Bebek'te objektiflere yansıyan Özyağcılar muhabirlere "Gelin gelin bakın sağlam bacağım" dedi.
"GİT GİT BİTMİYOR"
Usta oyuncu "Havalimanı çok uzun, nsan yoruluyor. Ondan oturdum tekerlekli sandalyeye. Arnavutköy'de görürseniz beni sandalyede, gelin yanıma. 8 kilometre havaalanı git git bitmiyor. Yine gideceğim, tekerlekli sandalyemi hazırladılar" diyerek kahkaha attı.