Usta oyuncu Erdal Özyağcılar’ın kızı Zeynep Özyağcılar, yeni yıla sıra dışı bir başlangıç yaptı.

"HER SENE 1 OCAK'TA DENİZDE OLURUM"

Mayo giyip evinin bahçesinde karların üzerinde yuvarlanan Özyağcılar, o anları Instagram'da şu notla paylaştı:

"Her sene 1 Ocak'ta denizde olurum... Burası don yaptı araba çıkmadı. Ben de 'Kara girerim' dedim. Çünkü hayat..."

"SICAK KANLI İNSANLARIZ"

Erdal Özyağcılar da sonrasında kızı Zeynep Özyağcılar ve oğlu Emrah Özyağcılar ile çekildiği fotoğrafını "Sıcak kanlı insanlarız. Kar gibi soğuk kalpleri bile ısıtırız" mesajıyla yayınladı.