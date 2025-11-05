Demir çelik sektöründeki en büyük üreticilerden Erdemir EREGL.IS, Sivas ili Kangal ilçesindeki altın madeni sahasında alınan ilk ölçümlere göre 424,000 ons altın tespit edildiğini bildirdi.

Erdemir hisseleri, önceki iki işlem gününde yaklaşık %6 yükselmesinin ardından güne %6 düşüşle 27.42 liradan başladı.

ALTIN MİKTARI KESİNLİK KAZANMADI

Erdemir, dün akşam KAP'a yaptığı açıklamada yaklaşık 58 kilometre kare alana sahip maden ruhsat sahasının %1'inden küçük bir alanda ölçüm yapıldığını belirterek, sahanın uluslararası standartlarla uyumlu ilk maden büyüklüğü rakamlarını yayımladı.

UMREK ve JORC kurallarına göre ölçümler arttıkça madenin içerdiği altın miktarı kesinlik kazanacak.

Şirketin açıklamasına göre madende 14.9 milyon ton cevher ve cevherin tonu başına 0.89 gram altın olduğu belirtildi. Cevher ve tenör verileri kullanıldığında madende 424,000 ons altın mümkün kaynak olduğu ifade edildi.

Erdemir, ruhsat sahasında hem mevcut çalışma alanında hem de henüz sondaj yapılmamış, potansiyel kaynak barındıran alanlarda arama faaliyetlerinin sürdüğünü belirterek, "Bu çalışmalar tamamlandığında söz konusu kısmın rezerv hesaplamalarına esas olacak şekilde daha yüksek güvenilirlik düzeyinde sınıflandırılması hedeflenmektedir... eş zamanlı olarak, sahanın diğer bölgelerinde yeni keşif ve kaynak artırımı amacıyla karotlu sondaj çalışmaları da planlanmış ve uygulanmaya başlanmıştır" denildi.

Kısaca UMREK olarak tabir edilen Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Raporlama Komisyonu'nun kurallarına göre mümkün maden kaynakları, madendeki kaynak büyüklüğü ve saflık derecesi sahadan alınan numunelerle tahmin edilmesi aşamasında en az kesinliğe sahip ölçüm değeri olarak kabul ediliyor.

Maden sahasından alınan verilerin çoğalması ve daha net bir resim oluşmasıyla birlikte mümkün maden kaynağı yerine "belirlenmiş maden kaynağı" ölçüt olarak kabul ediliyor. Sahadan çıkan en net resim ise "maden rezervi" olarak adlandırılıyor. Bu iki ölçüm ekonomik olarak işletilebilir rezervler konusunda daha net fikir veriyor.

Erdemir, kaynak sınıflandırılması güncellendikten sonra fizibilite çalışmalarına geçilmesinin planlandığını belirtti.