İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü 'futbolda bahis ve şike soruşturması' kapsamında 26 Aralık'ta düzenlenen operasyonlarda 29 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken, gözaltına alınan isimler arasında en dikkat çeken kişi eski Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili ve NEF Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur olmuştu.



Timur'un Emniyet ve Savcılık ifadelerinin ardından dosyası tefrik edilirken, bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan 44 yaşındaki iş insanı, mahkemeye "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçundan sevk edilmişti.



SAVCILIKTAN TİMUR'A İKİ KRİTİK SORU



Akşam saatlerinde tutuklanarak cezaevine gönderilen Timur'un emniyet ve savcılık ifadelerinin detaylarını Sözcü TV yayınında gazeteci Ersin Eroğlu anlattı.





Damla Doğan Tuncel ile 'Para Politika ve Hayat' programına konuk olan Eroğlu, Timur'a Kapalıçarşı'da bulunan bir kuyumcuya yaptığı para transferinin detaylarına yönelik sorular sorulduğunu belirtti.

226 KİLOLUK ALTIN TRANSFERİ



Bahis baronu Veysel Şahin'e Nef 13 projesinden 24 adet daire sattığı anlaşılan Timur, dairelerin satıldığı süreçte Şahin'in kimliğine ilişkin bir bilgisi olmadığını, Emniyet yetkilileri tarafından konuya ilişkin bilgilendirilmesinin ardından ise tapuların devrini gerçekleştirmediğini söyledi.



Timur, banka hesap hareketlerinde görülen ve bugünkü karşılığı 1,4 milyar TL'ye denk düşen para transferleri içinse, söz konusu işlemlerin 226 kilogramlık altın borcunu ödemek için gerçekleştirildiğini savundu. Pandemi dönemi boyunca inşaat işlerinin kötü gittiğini ve maddi sıkıntılar yaşadığını söyleyen Timur, bu süreçte babası Musa Timur'dan ve inşaat şirketi Rams Türkiye'nin sahiplerinden borç para aldığını belirtti.



Süreç boyunca bir miktar nakit paranın yanı sıra toplamda 226 kilogramlık altını borç aldığını belirten Timur, ilerleyen yıllarda borcunu ödemek için aynı ağırlığa denk düşen altın satın aldığını ve hesap hareketlerinde görünen para transferlerinin bu işlemlerden kaynaklandığını savundu.



BAHİS BARONUNUN ÇOCUKLARI GALATASARAY MAÇININ SEREMONİSİNE ÇIKTI



Timur'a yöneltilen sorulardan bir diğeri ise bahis boru Derkan Başer'in çocuklarının geçtiğimiz sezon Süper Lig'de oynanan Galatasaray-Adana Demirspor karşılaşması öncesinde seremoniye çıkarılması oldu.

Bahis baronu Derkan Başer’in çocuklarının seromoniye çıkmasına karşı Erden Timur şu savunmayı yaptı:



“Derkan Başer isimli şahsı, eşini ve çocuklarını tanımıyorum, bu şahsın çocuklarının maçın seromonisin de bulunmalarının benimle bir alakası yoktur. Bu maçın oynandığı tarihte benim Galatasaray Kulübü ile herhangi bir bağım yoktu, bu müsabakadan çok önce yaklaşık 8 ay önce görevimden istifa etmiştim.”





