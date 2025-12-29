İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın geçtiğimiz aylarda başlattığı 'Futbolda Bahis ve Şike Soruşturması' kapsamında yeni dalga operasyonlar devam ediyor.



Cuma günü yapılan son operasyonlarda 29 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken, gözaltı listesinde en dikkat çeken isim Eski Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili ve NEF Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur olmuştu.



Timur, dün gece Emniyet'te yaklaşık 4 saat süren ifadesinde kendisine yöneltilen suçlamalara yanıt verdi. Aylık gelirinin 4 milyon TL olduğunu belirten Timur'un ifadesinden öne çıkanlar şu şekilde:



VEYSEL ŞAHİN'E DAİRE SATIŞI



“Veysel ŞAHİN isimli şahıs 2014 yılında 22 Adet, 2015 yılında 2 adet Davutpaşa/Zeytinburnu mevkiinde ki Nef13 projesinden 57şer metrekarelik gayrimenkul satın almış. Bu gayrimenkulleri 26 ay taksitle satın almıştır.

Bu projeden o dönemde yaklaşık 1000 daire sattık. Veysel ŞAHİN isimli şahsa yapılan satımlarda bu şekilde ilgili satış yetkililerinin imzası ile yapılmıştır. Kaldı ki 2014 ve 2015 yıllarında açık kaynaklarda Veysel ŞAHİN hakkında yasadışı bahisle veya başkaca bir suça ilişkin herhangi bir veri yoktur. Kendisi ile ilgili suçlamalar kamuoyuna 2017 yılından sonra yansımıştır.

Bahse konu Veysel ŞAHİN isimli şahsa almış olduğu 24 daire BTE Kağıthane Gayrimenkul Yatırım ve Ticaret adına kayıtlıdır. Satış vaadi sözleşmesi yapılan bu dairelerin tapu da devri yapılmamıştır, çünkü Veysel Şahin hakkında adli tahkikat yapıldığı bilgisi 2017

yılında tarafımıza İstanbul Emniyeti tarafından sözlü olarak bildirildi. Bizde o günden şirketi devrettiğimiz Mayıs 2023 tarihine kadar tabuları devretmedik. Şirketi

devrederken de devranlara (Öz Uyar İnşaat L.T.D) yetkilerine bu durumu bildirdik.

Bildiğimiz kadarı ile tapular hala devredilmedi. Ve bize Emniyet tarafından yapılan sözlü bilgilendirme uyarınca ciddi bir tazminat yükümlülüğü taşımamıza rağmen

yaklaşık 6 yıl şirketi devredene kadar tapuları devretmedik. Tapu kayıtlarında

görülecek bu husus talep edildiğine görülecektir. Bizde bu konu ile ilgili tüm belgeleri, sözleşme örneklerini avukatlarım ayrıca savcılığa sunacaktır. Bazı günlerde, günde 100-150 daire sattığımız projelerimizin de olduğu bir dönemdir. Aynı projeden aynı dönemde toplu satış olarak bu satın alımdan daha fazla adette tek seferde gayrimenkul satımı yapılmıştır. Bu konu ile ilgili de gerekli belgeler avukatlarım dosyaya

sunacaktır. Ekonomik konjonktürün bu dönemden daha kötü olduğu iler ki yıllarda

bile iki günde 490’nın üzerinde daire satan bir firma olarak kimin satın aldığını benim

bilebilmem mümkün değildir. Bu rakamlar ile ilgili noter belgesini avukatlarım dosyaya sunacaktır. Benim ve şirketimin yapmış olduğu satın alımlarla ilgili alıcılar

hakkında araştırma yapması gibi yasal zorunluluğu olmadığı gibi Sabıka kaydı isteme gibi imkanı da yoktur. Ayrıca bu satımların yapıldığı dönemde, satın alımlara taraf BTE Kağıthane Gayrimenkul Yatırım ve Ticaret Şirketinin %62,5 Timur Gayrimenkul

A.Ş’ye, kalan %37,5 hissesi ise Nezih BARUT isimli şahsa aitti. Satış vaadi sözleşmelerine taraf olan şirketin hesapları Nezih BARUT’un şirketlerinin çalıştığı banka şubesinde açılmıştır. Yine şirketin mali müşavirliğini Nezih BARUT’un geçmişte beri çalıştığı mali müşavirler tarafından yürütülmüştür.”



MURAT ÖZKAYA İLE PARA TRANSFERİ



Erden Timur’a Murat Özkaya arasındaki para ilişkisi soruldu:

İfadesinden:

“Murat ÖZKAYA isimli şahsı da tanırım, kendisi ile tanışıklığım takribi 2018 yılına

dayanır, ailecek Pazar kahvaltısı için gittiğimiz bir mekanda ara sıra karşılaşırdım,

kendisi ile bu vesileyle tanıştık, 2022 yılına kadar kendisini sadece belirtmiş olduğum

bu kahvaltı yerinde gördüm. 2022 yılının başlarında Galatasaray Spor Kulübü ile

sponsorluk toplantısında gördüm.

Yöneticilik zamanımda da kendisi ile arada sırada görüşürdük, kendisi ile herhangi bir ticari ortaklığım yoktur, 21.07.2023 tarihinde

kendisi bizim şirketimizden ve şahsım adına kayıtlı gayrimenkullerden satın almak

istedi, kendisi satın alım işi ile ilgili bana ve şirketimize peşinat ve 10 adet sıralı çek

verdi.

Devam eden süreçte beğendiği gayrimenkullerin dışında farklı gayrimenkul

seçenekleri istedi, kendilerine birçok farklı gayrimenkul seçeneği sunuldu. Yaklaşık

olarak 3 ay bu konu ile ilgili şirketimizin çalışanları ile onların şirketi çalışanları

arasında defalarca mailleşmeler ile iletişim sağlandı. Birçok gayrimenkul seçeneğine

ilişkin kendileri ekspertiz raporları aldırdılar, birkaç gayrimenkul için bankalara ilaveten de ekspertiz raporları aldırdılar, bu mailleşmeler içerisinde bankacılarda vardır.

Daha sonra bir ihtarname göndererek gayrimenkul alımından vazgeçtiklerini,

ödedikleri paraları iadelerini istediler.

Bu ihtarnameden birkaç ay sonrada avukat

göndererek ödeme emri ile birlikte icra takibi yaptılar, bizde bunun akabinde kendi

avukatları ile borç ve sulh protokolü imzaladık.

Ödenmiş olan tutarı yasal faizi, avukat ücretleri ve icra masrafları ile birlikte ödedik, tüm bu işlemlere ilişkin belgeleri eksiksiz olarak avukatlarım dosyaya sunacaktır. Bahsetmiş olduğum bu husus dışında kendisi ile başkaca bir ticari ilişkim olmadı.”







