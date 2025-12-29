Galatasaray Eski Başkanvekili Erden Timur’un savcılıktaki işlemleri tamamlandı.

Erden Timur “tutuklama” istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

Toplamda 22 isim tutuklama istemiyle sevk oldu. Dosya kapsamında gözaltına alınan toplam 29 kişiden 4’ü emniyetten serbest bırakıldı. Kalan 25 kişiden 3’ü de adli kontrol tedbiriyle sevk edildi.

DOSYASI AYRILDI

Erden Timur'un tutuklama talebiyle ilgili açıklama yapan Savcılık, Timur'un dosyasının "bahis" soruşturması dosyasında ayrıldığını ve Terörizmin finansman ve aklama bürosuna aktarıldığını açıkladı:

“Şüpheli Erden Timur hakkındaki soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Spor Suçları soruşturma bürosu tarafından yürütülmekte iken emniyet müdürlüğünden alınan ifadesi, Cumhuriyet Başsavcılığımızda alınan ifadesi ve tüm dosya kapsamı bir arada değerlendirildiğinde delil durumuna binaen görülen lüzum üzerine mevcut dosyadan tefrik edilmiş olup İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansman ve Aklama bürosuna aktarılmıştır."