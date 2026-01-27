Bahis ve şike soruşturması kapsamında 29 Aralık 2025’te tutuklanarak cezaevine gönderilen Erden Timur, tutukluluğu sürerken yeni bir gelişmeyle gündeme geldi. Timur’un sahibi olduğu APA NEF’in İstanbul Levent’te bulunan binasına gece saatlerinde silahlı saldırı düzenlendi.

Gazeteci Çağdaş Evren Şenlik’in aktardığı bilgilere göre, saldırı sırasında binaya isabet eden mermiler bazı camların kırılmasına neden oldu. Emniyet birimleri, saldırganların olayda kullandıkları aracın plakasını değiştirdiğini tespit ederken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

NE OLMUŞTU?

Futbol camiasında “bahis oynama” ve “şike” iddialarıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan, ardından savcılık işlemleri sonrası dosyası ayrılan eski Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, çıkarıldığı mahkemece “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlamasıyla tutuklanmıştı.