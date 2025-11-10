Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8 Kasım Zafer Günü törenine katılmak üzere gittiği Azerbaycan'dan Türkiye'ye dönüşünde uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı. Erdoğan, uzun zamandır yaptığı nüfus çağrısında talep ettiği çocuk sayısını arttırdı.

'NİYE EN AZ 4-5 ÇOCUK OLMASIN?'

Ekonomin kötü seyirde devam edişi ve nüfus artış hızı en düşük seviyelere inişi sürerken, Erdoğan çocuk çağrısını şu ifadelerle yineledi.

"Öyleyse geleceğe de biz çok daha güçlü adımlarla yürüyeceğiz. Buradan savrulma olmaz ve böyle bir savrulmaya da müsaade edemeyiz. Nüfus artış hızında şu anda maalesef 1,7'deyiz. Bu bir intihardır. Bunu çözmemiz lazım.

Türkiye'nin nüfus artış hızının böyle bir konuma gelmesi hazmedilemez. Boşuna en az 3 çocuk demiyoruz. Niye en az 4 çocuk olmasın, 5 olmasın? Bunu hızlandıralım ve ülkemiz inşallah nüfusumuzun artış hızının yükselmesiyle geleceğe çok daha güçlü bir şekilde ilerleyecektir."