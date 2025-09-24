Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD ziyareti sırasında New York’ta “Free İmamoğlu” yazılı bir kamyon görüntülendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD ziyareti sürerken New York sokaklarında dikkat çeken görüntüler ortaya çıktı.

"UMUT" FOTOĞRAFI

BM Genel Kurulu için New York’a giden Erdoğan, Times Meydanı’nda İBB Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun ailesi ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in kızının bulunduğu bir fotoğrafın dev ekranda yayınlandığını görmüştü.

"FREE İMAMOĞLU" KAMYONU

Bu kez de New York’ta “Free İmamoğlu” yazılı kamyon görüntülendi. Kamyonun üzerinde “Türkiye’deki siyasi tutuklulara özgürlük”, “İmamoğlu’na özgürlük” ve “Hak, hukuk, adalet” mesajları yer aldı.