ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki kritik görüşme Beyaz Saray'da başladı. İki lider arasındaki görüşmenin sürdüğü anlarda Beyaz Saray önünde “Free İmamoğlu” yazılı kamyon görüntülendi.

ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki görüşme sürüyor. Trump, Erdoğan’ı karşılamak için kapıya çıktı. Kısa bir selamlaşmanın ardından iki lider içeri geçti. Daha sonra misafir odasına geçen liderler, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Trump ile Erdoğan arasındaki zirve devam ederken dikkat çeken görüntüler ortaya çıktı. Beyaz Saray önünde “Free İmamoğlu” yazılı kamyon görüntülendi. Kamyonun üzerinde “Türkiye’deki siyasi tutuklulara özgürlük”, “İmamoğlu’na özgürlük” ve “Hak, hukuk, adalet” mesajları yer aldı. Ayrıca kamyonun üzerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" sözüne gönderme olarak "Daha Adil Bir Türkiye Mümkün" ifadeleri yansıtıldı.

Beyaz Saray önünde görüntülen kamyon ve üstünde yazan ifadeler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.