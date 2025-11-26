CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı kaçak balık çiftlikleri kurup üretim yapan bir iş adamı tarafından tehdit edildiğini söyledi ve durumu Tarım Bakanı İbrahim Yumaklı’ya aktardı. Ocaklı konunun Cumhurbaşkanı Erdoğan’a da iletildiğini ancak iş adamının kimseyi dinlemediğini savundu.



BAKAN TOPLANTI YAPTI



TBMM Plan Bütçe komisyonundaki görüşmelerde, Rize’de Balıkçılar Köyü’nde kurulması planlanan kafes tipi balık çiftlikleri konusu gündeme geldi. Projeyi yürüten iş adamı tarafından tehdit edildiğini açıklayan Ocaklı Bakan Yumaklı’ya, “Beni ‘Ulan sen kimsin’ diyerek tehdit etti. Tehditlere aldırmam, beni kollayan çoktur, siz devleti kollayın’’ dedi.

Savcılığın yanı sıra Cumhurbaşkanı Erdoğan’a da şikayet edilen iş adamı hakkında işlem yapılmadığını söyleyen Ocaklı, “Tehdit eden şirketin sahibi Hasan Kuzuoğlu’nun Karkamış, Almus, Keban barajlarında ruhsat alanı dışında çok miktarda balık çiftliği var’’ dedi.



KONU CUMHURBAŞKANINA KADAR GİTTİ



Ocaklı şöyle devam etti: “Kaçak çiftliklere göz yumuluyor. Hopa Limanında Su Ürünleri Müdürü, eski Vali, bir de AKP’li eski milletvekili, pazarlık yapıyor. Diğer limanlarda da benzer şeyler var. Konu Cumhurbaşkanına kadar gitti. Sizin ne kadar vakıf oldunuz bilmiyorum” dedi. Bakan Yumaklı da balıkçılarla toplantı yaptığını belirtti.