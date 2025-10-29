Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim resepsiyonu düzenledi. Cumhuriyet Bayramının 102. yılı nedeniyle Beştepe'de düzenlenen resepsiyona CHP, İYİ Parti ve DEM Parti katılmadı.

AKP'ye geçeceği iddialarıyla tartışmaların merkezinde yer alan DEVA Partisi ve Gelecek Partisi resepsiyondaki yerini aldı. Resepsiyona DSP, HÜDA-PAR, Yeniden Refah Partisi liderleri de katıldı. Öte yandan TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ve Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de resepsiyonda yerini aldı.

UZUN SÜRE SONRA ORTAYA ÇIKTI

Resepsiyonda dikkat çeken bir diğer isimse Sinan Oğan oldu. 2023 Genel Seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayı olan ve ikinci turda Erdoğan'ı destekleyen Sinan Oğan, uzun süre sonra ortaya çıktı. Oğan, Erdoğan'ın düzenlediği resepsiyonda görüntülendi.