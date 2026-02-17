Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Etiyopya'ya gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali ile bir araya geldi. Burada ülke başkanı tarafından resmi törenle karşılanan Erdoğan ve Ahmed Ali, baş başa görüşmeye geçti. O ŞARKI KARŞILAMA TÖRENİNE DAMGA VURDU Erdoğan'ı karşılama töreninde dikkat çeken anlar yaşandı. Ellerinde Türkiye ve Etiyopya bayrakları taşıyan çocuklar, Erdoğan'ı dans ederek karşıladı. Çocukların "Erdoğan" müziğiyle dans ettiği görüldü. Öte yandan, Erdoğan, Ahmed Ali'ye Togg araç hediye etti.

