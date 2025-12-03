Şanlıurfa'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddia edilen bir vatandaş polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kimliği henüz öğrenilemeyen şahsın, otobüs seyir halindeyken Erdoğan'a yönelik hakarette bulunduğu ileri sürüldü.

İhbar üzerine harekete geçen yunus ekipleri, otobüsü durdurarak içeri girdi. Şüphelinin üst aramasını gerçekleştiren ekipler, ardından şahsı ifadesi alınmak üzere gözaltına aldı.

Otobüste bulunan başka bir vatandaş ise 'Abi o engelli ya' dediği duyuldu.

Olay, Şanlıurfa yerel medyasında da geniş yer bulurken inceleme devam ediyor.