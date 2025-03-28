İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik başlatılan operasyonların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik 'hakaret içerikli' paylaşımlar yaptığı öne sürülen eski Türkiye güzeli Banu Öztürk, gözaltına alınmıştı.
ONLARCA DİZİDEN SONRA SIRRA KADEM BASMIŞTI
2009'da Miss Globe Türkiye Kraliçesi seçildikten sonra Avrupa Yakası, Adanalı, Derman, Geniş Aile, Şen Yuva ve Güzel Çirkin gibi birçok dizi projesinde yer almış, bir dönem tüm dikkatleri üzerine çektikten sonra sırra kadem basarak ortadan kaybolmuştu.
Erdoğan'a yönelik paylaşımlarının ardından dün gözaltına alınarak yeniden gündem olan Öztürk hakkında dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
RUH VE SİNİR HASTALIKLARI HASTANESİNE SEVK EDİLDİ
Öztürk'ün adli tıp muayenesinin ardından Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edilmesine karar verildi. Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmanın seyrinin Banu Öztürk'ün sağlık durumuyla ilgili gelişmelerin sonucunda belirleneceği öğrenildi.