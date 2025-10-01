Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ziyaretinin ardından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, milli muharip uçak (MMU) KAAN ile ilgili gündeme bomba gibi düşen açıklamalarda bulundu.

Fidan'ın, KAAN projesi kapsamında Amerika'dan beklenen motor lisanslarının ABD Kongresi'nde onaylanmadığını söyledi.

Siyasetin bir numaralı gündemi haline gelen KAAN ile ilgili soru TBMM açılış resepsiyonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a soruldu.

Burada bir gazetecinin konuya ilişkin sorusuna , TBMM açılış resepsiyonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Hakan Fidan'ın Milli muharip uçak KAAN hakkındaki açıklamalarını sordu.

Türkiye'nin konuştuğu konu hakkında soruya Erdoğan sessiz kaldı. Muhabirin ısrarlı sorularını yanıtlamayan Erdoğan, BBP Genel Başkanı Destici ile konuştu.

'F-35' YANITI DİKKAT ÇEKTİ

Bu arada Erdoğan, Türkiye'nin F-35 savaş uçağı programından çıkarılmasına rağmen ABD'ye yapılan ödemeyle ilgili de açıklama yaptı.

Erdoğan, "ABD Başkanı Trump'a F-35 uçakları için para verdiğimizi hatırlattım. Ne olacağını takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Erdoğan bir gazetecinin de "Türkiye'nin savunması açısından F-35'ler önemli. Bu konuda bir diyeceğiniz var mı?" sorusuna "Ne kadar da meraklı, ben senin kadar meraklı değilim" diyerek yanıt verdi.