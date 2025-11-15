Sonar Araştırma’nın 2 bin 106 kişiyle telefon üzerinden yaptığı ankette, özellikle emekli ve asgari ücretlilerin görüşleri öne çıktı...

Katılımcılara, son dönemde bazı CHP’li belediye başkanlarının görevden uzaklaştırılması ve tutuklanmasına yönelik hükümet tutumunun doğru bulunup bulunmadığı soruldu.

Ayrıca iktidar ve muhalefete ait belediyelerdeki denetim ve soruşturmaların adil yürütülüp yürütülmediği değerlendirildi.

Sonuçlara göre, katılımcıların yüzde 57,1’i hükümetin CHP’li başkanlara yönelik yaklaşımını yanlış bulduğunu belirtti.

Yüzde 27,5 ise bu tutumu doğru bulduğunu söyledi.

Belediyelere yönelik soruşturmalarda eşitlik ve adalet olup olmadığına dair soruya ise katılımcıların yüzde 63,2’si sürecin taraflı yürütüldüğü yanıtını verdi.

Parti tercihlerine göre dağılımda da belirgin farklar görüldü.

CHP seçmeninin yüzde 88,7’si soruşturmaların adil olmadığını düşünürken, bu oran AKP seçmeninde yüzde 35,3, MHP seçmeninde ise yüzde 44,8 olarak ölçüldü.