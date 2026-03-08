İstanbul’un Fatih ilçesinde bulunan Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi yerleşkesinde yapılacak öğrenci yurdunun temeli törenle atıldı.

Törene Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul Valisi Davut Gül ve Bilal Erdoğan katıldı.

Tay Group tarafından inşa edilecek yurdun yaklaşık 5 bin metrekare alana sahip olacağı ve 250 öğrenci kapasitesiyle 2026-2027 eğitim-öğretim döneminde hizmete açılmasının planlandığı bildirildi.

'KONUŞMUYORUM'

Yurt projesini üstlenen iş insanı Mesut Toprak, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İstanbul İmam Hatip Lisesi’nden okul arkadaşı olarak biliniyor. Erdoğan, 2014 yılında Tarihi Yarımada’nın silüetini bozduğu gerekçesiyle tepki çeken 16/9 kuleleri nedeniyle Toprak’a kırıldığını ve “tıraşlayın dedim ama yapmadılar, o yüzden 5 yıldır konuşmuyorum” ifadelerini kullanmıştı.

Buna rağmen Toprak’ın şirketinin, Erdoğan’ın adını taşıyan imam hatip lisesi için yurt projesini üstlenmesi dikkat çekti. Toprak, 2017 yılında da okulu yapmıştı.

Temel atma töreninin ardından İstanbul Valisi Davut Gül ile İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan düzenlenen iftar programına katıldı.