Rize'deki toplu açılış törenine katılan bakanlar sırayla kürsüye gelerek konuşmalarını yaptılar.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ise konuşmasında Türkiye'de, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde spor tesisi devrimi yaşandığını belirterek "Stadyumlarıyla, salonlarıyla, yüzme havuzlarıyla beraber spor devrimi olan, spor ülkesi Türkiye var sizin zatı devletleriniz sayesinde. Geçen ay basketbol takımımız Avrupa Şampiyonası'nda ikinci oldu. Voleybol takımımız dünya ikincisi oldu. Bu başarılar sizlerin sayesinde" dedi.

TASALANMA YİĞİDİM, ZAMAN BİZDEN YANADIR"

Bakan Bak ayrıca şunları kaydetti:

"Gazze'nin sesini tüm dünyaya duyuran lider, Recep Tayyip Erdoğan seninle gurur duyuyoruz. Kaçkar Dağları gibi arkandayız. Durmak yok, yola devam diyorum. Tasalanma yiğidim, zaman bizden yanadır. Dünya sana düşman olsa da Rize senden yanadır, Türkiye senden yanadır. Yolun sonuna kadar Recep Tayyip Erdoğan."

Bakan Bak bu sözlerin ardından yerine geçerken kendisinin ve diğer bakanların konuşmasına güldüğü görüldü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise herhangi bir tepki vermedi.