Yavuz Bingöl, seçim sürecinde Ersin Tatar’a destek vermek amacıyla özel bir seçim şarkısı hazırladığını açıkladı. KKTC’ye bizzat giderek Tatar’ın kampanyasına katılan Bingöl, gazeteci Yıldız Yazıcıoğlu’na yaptığı açıklamada, “Ersin Tatar Cumhurbaşkanımıza destek için geldim. Ersin Bey, Kıbrıs Türk'ü için çok büyük emek sarf ediyor. Halk insanı, mütevazı biri. 19 Ekim'deki seçimlerde kendisine destek olmak istedim,” ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN'A DA ŞARKI YAPMIŞTI

AK Parti’ye yakınlığıyla bilinen Yavuz Bingöl, 2018 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için de seçim şarkısı hazırlamış ve kamuoyuyla duygusal bir mektup paylaşmıştı. Söz konusu mektubunda Erdoğan’a hitaben, "Reis... Bugün sesine ses kattık, çığlık olduk… Sana verilen her şey helal olsun, senin için okunan her dua kabul olsun inşallah. Bu da benden sana armağan olsun," ifadelerine yer vermişti.

Tatar’a Destek, MHP-AKP İttifakından da Geldi

CUMHUR'DAN ERSİN TATAR'A DESTEK

Öte yandan KKTC seçimlerine Türkiye’den de siyasi destekler artıyor. AKP-MHP ittifakı, Ersin Tatar’a destek mesajlarını kamuoyu ile paylaşırken, Türkiye’nin Kıbrıs politikasında mevcut yönetimin devamlılığından yana tavır aldığı gözleniyor.

KKTC’de yapılacak seçimlerde halk, ülkenin yeni cumhurbaşkanını belirlemek üzere sandık başına gidecek. Seçimlerin, yalnızca iç politikayı değil, Kıbrıs sorunu ve Doğu Akdeniz politikaları açısından da etkili sonuçlar doğurması bekleniyor.