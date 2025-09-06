Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) avukatları Ali Serdar Çıngı, Fettah Ayhan Erkan ve Pınar Akbina Karaman hakkında “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçlamasıyla iddianame hazırladı.

İddianame hazırlanan avukatlar daha önce organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in iddialarına dayanarak, “15 Temmuz sonrasında devlet envanterinde olmayan kalaşnikofların AKP Gençlik Kolları’na ait bir araçla sivillere dağıtıldığı” iddiasıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bazı isimler hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunmuştu. Ancak başvuru, “soruşturmaya yer olmadığı” kararıyla kapatılmıştı.

Benzer şekilde, gazeteci Barış Terkoğlu’nun gündeme getirdiği, Adnan Oktar’a yakınlığıyla bilinen Abdülkerim Murat Atik’in Cumhurbaşkanı kararnamesiyle TCDD Genel Müdürlüğü’ne atanmasına ilişkin yapılan suç duyurusu da takipsizlikle sonuçlanmıştı.

DAVA AÇILDI, KOVUŞTURMA İZNİ VERİLDİ

Savcılık, söz konusu dilekçelerde Cumhurbaşkanı’na hakaret bulunduğu iddiasıyla üç avukat hakkında dava açtı. İddianamede delil olarak suç duyurusu dilekçeleri gösterildi. Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü de 8 Ağustos 2025 tarihli yazısıyla kovuşturma izni verdi.

Dosya, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.