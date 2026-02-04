Fenerbahçe'nin devre arası transfer döneminde hedeflerinden biri olan Fransız orta saha N’Golo Kanté ile Suudi Arabistan’ın Al-Ittihad kulübü arasında süren transfer sürecinde pürüzler ortaya çıktı.

İki kulüp, ayrıca Faslı forvet Youssef En-Nesyri’nin Al-Ittihad’a gitmesini içeren bir swap (takasta takas) planı üzerinde anlaşmıştı. Ancak transfer işlemleri, tarafların FIFA’nın Transfer Matching System (TMS) sistemine gerekli evrakları zamanında ve doğru şekilde yükleyememesi yüzünden tıkanma noktasına gelmişti.

Fenerbahçe tarafından yapılan açıklamada, kulübün kendi yükümlülüklerini zamanında yerine getirdiği, sözleşme detaylarının ve belgelerin eksiksiz olarak sisteme girildiği, ancak Al-Ittihad’ın yanlış bilgi girmesi nedeniyle kayıt sürecinin tamamlanamadığı belirtilmişti. Kulüp, işlem için FIFA ile bireysel görüşmeler ve uzatma talepleriyle çözüm aradığını ifade etti ancak ilk aşamada transfer sürecinin dün sona erdiğini duyurdu.

Ancak daha sonra ilginç bir gelişme yaşandı. Al-Ittihad, Kanté’nin sözleşmesini feshetmeyi kabul ederek transferi ilerletme kararı aldı. Bunun üzerine Fenerbahçe de anlaşmayı yeniledi ve Kanté ile uzun süreli kontrat imzalandığını resmen duyurdu.

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, kulübün resmi sitesinden yaptığı açıklamada transferin gerçekleşmesinde Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın rolü olduğunu belirterek teşekkür etti.

Saran, "Kulübümüz, dünya futbolunun önemli isimlerinden N’Golo Kanté’nin transfer sürecini başarıyla tamamlamıştır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, hem Fenerbahçemizin hem de Türk futbolunun gelişimine katkı sağlayacak bu sürecin olumlu şekilde neticelenmesi noktasında verdikleri önemli destekler dolayısıyla, şahsım ve kulübüm adına teşekkürlerimi sunarım" ifadelerini kullandı.

ÖMER TOPBAŞ ERDOĞAN'A ULAŞTI

Gazeteci Burak Doğan, transferin perde arkasıyla ilgili dikkat çeken bilgiler paylaştı.

Doğan, Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Topbaş'ın Kante transferinin çıkmaza girmesinin ardından Suudi Arabistan’a ziyaret gerçekleştirecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın heyetine ulaşıp, durumu arz ettiğini aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suudi Arabistan'daki toplantı öncesinde Kante'nin durumunu Prensi Selman'a anlattığını söyleyen Doğan, "Prens Selman da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ricasını kırmayarak sürecin yeniden görüşülerek tamamlanması talimatını El İttihad Kulübü ve Suudi Futbol Federasyonuna veriyor" dedi.