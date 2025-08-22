Japon sosyal medya fenomeni Yoshi Enomoto, 7 yıldır yaşadığı ve aşığı olduğunu belirttiği Türkiye'den ayrılmak zorunda kalacak.

Oturma izni başvurusu reddedilen Enomoto, “Çok üzülüyorum, ağlıyorum ama halâ aşığım. Yaşasın Türkiye” ifadeleriyle üzüntüsünü paylaştı.

Yoshi ret başvurusunu şu ifadelerle duyurdu:

“Oturma izni başvurum reddedildi. 7 yıldır yaşadığım, ülkem olarak gördüğüm Türkiye’den ayrılmak zorundayım. Aşk böyle bir şey sevsen de sevilmezsen olmuyor. Maddi manevi destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Çok üzülüyorum, ağlıyorum ama halâ aşığım. Yaşasın Türkiye.”

ERDOĞAN’I DA DÜZELTMİŞTİ

Enomoto X hesabından birçok ünlü ismin "Japon atasözü" diyerek yaptığı paylaşımları düzeltmesiyle de biliniyor.

Yoshi Enomoto, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bir konuşmasındaki “Japonların bir atasözü var: ‘Düşmanınız dahi olsa iplikle bağı sıkı tutun, koparmayın. Gün olur o bağ size tekrar lazım olur” sözlerini de düzeltmişti.

Enomoto, İngilizce olarak yaptığı paylaşımda “Twitter üzerinden Erdoğan’ın açıklamasının ilgili bölümünü alıntılayarak İngilizce olarak, “Sevgili Cumhurbaşkanı, Japonca olarak internette defalarca arattım. Hatta birkaç Japon atasözü sözlüğüne bile baktım. Ancak böyle bir Japon atasözü bulamadım. Saygılarımla” ifadelerine yer vermişti.

"ALAKASIZ SİYASİ YORUMLAR"

Enomoto X üzerinden yaptığı son paylaşımda konuya ilişkin, "Bir sürü haber oldu hakkımda. Bir sürü gazeteci de yazdı seninle röpotaj istiyoruz diye. Hiç yapmayacağım o yüzden mail atmanıza gerek yok. Haber yapmayın diyecek hakkım yok ama alakasız siyasi yorumları katalak beni payşamak hoşuma gitmiyor. Lütfen öyle bir şey yapmayın" dedi.