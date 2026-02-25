Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Sergi Salonu’nda düzenlenen “Emek Sofrası Buluşmaları” programında işçi ve emekçilerle bir araya geldi. İftar programının ardından kürsüye çıkan Erdoğan, çalışma hayatına ilişkin mesajlar verdi. FORMAYI GÖRÜNCE KONUŞMASINI KESTİ Konuşması sırasında iş hayatına İETT’te başladığını ifade eden Erdoğan, salonda yaşanan bir anla kısa süreli tebessüm etti. Dinleyiciler arasında bulunan bir kişi ayağa kalkarak İETT çalışanlarının giydiği formayı açıp kürsüye doğru gösterdi. Durumu fark eden Erdoğan, “Bana oradan İETT forması gösteriyorlar” diyerek salondakilere seslendi. O anlar programı takip edenler tarafından ilgiyle karşılandı. Program, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın emekçilere yönelik mesajlarının ardından sona erdi.

