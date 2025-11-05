2023'teki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonucunu doğru tahmin eden HBS Araştırma Şirketi, kasım ayının ilk anketini paylaştı.

Ankara'da bin 100 seçmenle yüz yüze görüşmeyle gerçekleştirilen genel seçim anketinde CHP birinci parti olarak çıktı.

Buna göre Büyükşehir Belediye Başkanlığını Mansur Yavaş'ın yaptığı Ankara'da CHP yüzde 33,8 oy aldı.

Ankette AKP'nin oy oranı da yüzde 30'un çok altında yüzde 26,9 olarak gerçekleşti.

'KARARSIZLAR'IN ORANI YÜZDE 15,2

Ankara'da MHP'nin yüzde 6,1; İYİ Parti'nin yüzde 5,3 ve Zafer Partisi'nin de yüzde 4,1 oy aldığı görüldü.

DEM Parti ve Yeniden Refah Partisi'nin 2,7'şer oy oranı aldığı ankette diğer partilerin oy oranı yüzde 3,2 olarak gerçekleşti. Ankette Kararsızlar ise yüzde 15,2 oldu.

2023'TE SONUÇLAR NASILDI?

2023'teki genel seçimlerde AKP yüzde 32,53 oranında oy alırken CHP yüzde 30,56'da kalmıştı.

Öte yandan 2024'te gerçekleşen yerel seçimde Mansur Yavaş, AKP'nin adayı Turgut Altınok'a karşı yüzde 60,44'e yüzde 31,68'lik büyük fark ile kazanmıştı.