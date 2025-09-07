AYŞEGÜL ÖZBEK

Türkiye'de insanlar güne, “Umarım bugün başıma kötü bir şey gelmez” cümlesiyle uyanıyor. Bu cümleden önce ise açık ara farkla insanların aklına gelen ilk konu ekonomik kriz ve hayat pahalılığı. Siyasi ve Sosyal Araştırmalar Organizasyon Servisi (Saros), Ağustos 2025’te yaptığı araştırmada 26 şehirde toplam 7487 kişiyle yaptığı “Türkiye Gündem ve Siyaset Araştırması”nı yayınladı. Çoğunluğunu 25-44 yaş arası katılımcıların yanıtladığı soruların en çarpıcısı “Güne uyandığınızda ilk aklınıza gelen konu nedir?” Katılımcıların yüzde 30.7’si bu soruyu “Temel ihtiyaçlar/ekonomi” diye yanıtladı. İkinci sırada ise yüzde 13.6 ile “Umarım bugün başıma bir şey gelmez” diyenler geliyor. Yüzde 7.2 ise “Acaba bugün ne olacak?” derken yüzde 3.7 de “Borçlarımı nasıl öderim?” dedi. “Size göre bugün Türkiye’nin en önemli sorunu nedir?” soru sunu ise yüzde 37.2 “Ekonomi” diye yanıtlarken, yüzde 15.6 “Adalet/hukuk” dedi. Yüzde 10.8, Türkiye’nin en önemli sorununu “Cumhurbaşkanı hükümet siste mi/iktidar” olarak görüyor. Yani toplumun üçte biri sabah uyandığında ilk düşündüğü şey faturalar ve geçim sıkıntısı. Bunun yanı sıra vatandaşların geleceğe dair güveni yok ve sağlık, hukuk, gündelik yaşama dair kişisel kaygıları yüksek.

Türkiye’nin sorunlarını sizce hangi parti çözer?

“Sizce Türkiye’nin sorunlarını hangi parti çözer?” sorusunu katılımcıların yarıya yakını, yüzde 48.7’si “Hiçbiri” diye yanıtladı. Bunu yüzde 14.5 ile AKP, yüzde 14.3 ile CHP, yüzde 3.6 ile İYİ Parti, yüzde 3.5 ile YRP ve yüzde 2.7 ile DEM Parti izliyor.

Hükümet bu ekonomik şartları düzeltebilir mi?

“Hükümetin ekonomi sorununu çözebileceğini düşünüyor musunuz?” sorusunu ise vatandaşlar açık ara farkla, yani yüzde 72.0 ile “Hayır” olarak yanıtladı. “Kısmen” diyen 16.4, “Evet” diye yanıtlayan ise yüzde 10.8. Fikri olmayanların oranı ise yüzde 0.8

Türkiye’de bir adalet sorunu sizce var mı?

"Türkiye'de adalet sorunu olduğunu düşünüyor musunuz?” sorusunu ise yüzde 81.5 “Evet” diye yanıtladı. “Kısmen” diyen yüz de 15.7, “Hayır” diye yanıtlayan yüzde 2.6 ve fikri olmayanlar da yüzde 0.2.

Ülkemize yeni bir anayasa gerekli mi?

"Sizce Türkiye’nin yeni bir anayasaya ihtiyacı var mı?” sorusu yöneltilen katılımcıların yüzde 57.5’i “Hayır, ihtiyaç yok” dedi. Yüzde 37.5 ise “Evet, bir anayasa yapılmalı” dedi. Fikri olmayanların oranı ise yüzde 5

Oyunuzu Erdoğan’a mı İmamoğlu’na mı verirsiniz?

"Bu pazar bir cumhurbaşkanlığı seçimi yapılır ve seçime Recep Tayyip Erdoğan ile Ekrem İmamoğlu girer se oyunuzu hangi adaya verirsiniz?” sorusunun yanıtı şöyle oldu: Yüzde 54,2 İmamoğlu; yüzde 45,8 Erdoğan.

Oyunuzu Erdoğan’a mı Yavaş’a mı verirsiniz?

"Bu pazar cumhurbaşkanlığı seçimi yapılır ve seçime Recep Tayyip Erdoğan ile Mansur Yavaş girerse oyunuzu hangi adaya verirsiniz?” sorusunu ise katılımcılar şöyle yanıtladı: Yüzde 59,1 Mansur Yavaş; Yüzde 40,9 Erdoğan.

Türkiye’de 2028’den önce erken seçim yapılmalı mı?

"Türkiye'de 2028’den önce bir erken seçim yapılmalı mı?” sorusuna yüzde 74 “Evet” dedi. Bu soruyu yüzde 24 “Hayır” diye yanıtlarken, yüzde 19 “Fikrim yok” dedi.

Erdoğan anayasayı neden değiştirmek istiyor?

"Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Anayasayı değiştirmek istemesinin ana sebebi sizce nedir?” sorusunu yüzde 68,9 “Yeniden cumhurbaşkanı seçilmek için” diye yanıtladı. Yüzde 13,9 ise “Darbe Anayasasından ülkeyi kurtarmak için” diye yanıtladı