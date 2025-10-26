Konya’da geçtiğimiz günlerde simit fiyatlarına zam gelmiş ve fiyatı 15 liraya yükselmişti. Gelen zammın ardından yurttaşlar ceplerinden tasarruf yapmak için ucuz simit kuyruğunda saatlerce bekledi.

SABAH SAATLERİNDE BAŞLAYAN KUYRUK ÖĞLEYE KADAR SÜRDÜ

AKP’li Konya Büyükşehir Belediyesi’ne ait BÜFEM’de 15 liraya satılan simidin 5 liradan, 15 liraya satılan çayın da 5 liradan satışa sunulması metrelerce uzun kuyruğa neden oldu. Sabah saatlerinde başlayan uzun kuyruklara öğle saatlerine kadar sürdü.

Kuyrukta bekleyenlerin genellikle emeklilerden oluşması ise dikkat çekti.

ÖĞÜNÜ SİMİTLE GEÇİŞTİRDİLER

Saatlerce bekledikten sonra simidini alan bazı yurttaşların, çimenlere oturarak öğünlerini simitle yaptıkları görüldü.

ERDOĞAN’IN ÇAY SİMİT HESABINI HATIRLATTI

AKP’nin kalesi olarak bilinen Konya’da metrelerce uzayan çay-simit kuyruğu AKP Genel Başkanı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 1993 yılında dönemin başbakanı Tansu Çiller’i eleştirmek için yaptığı çay-simit hesabını akıllara getirdi. Erdoğan o dönem yaptığı konuşmada 5 kişilik bir aile için her öğün çay-simit hesabı yapmış ve ‘’Bu zalim yönetim bu aziz millete bir bardak çayla bir simidi bile layık görmüyor. Bunların peşinden nasıl gideceksiniz’’ demişti.

AYLIK ÇAY-SİMİT HESABI : 15 BİN 750 LİRA

Bugün Konya’da 5 kişilik bir aile 3 öğünde sadece bir simit yese ayda 6 bin 750 lira ödemek zorunda. Simidin yanında en düşük 20 liradan bir bardak çay da içse, ayda çay ve simide 15 bin 750 lira verecek.