Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Genel Kurulu’na girdiğinde tüm siyasi partilerin milletvekilleri ayağa kalkarak kendisini selamladı. Erdoğan, kürsüde yaptığı konuşmanın ardından salonu terk etmeyip parti sıralarına geçti.

Alışılmışın dışında bir hareket yapan Erdoğan, ilk durağı olarak ittifak ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin yanına gitmedi. Bunun yerine yönünü DEM Parti sıralarına çevirerek oradaki milletvekilleriyle selamlaştı.

Bu tercih, Genel Kurul’da dikkat çeken bir siyasi jest olarak kayıtlara geçti.

SÜRPRİZ ZİRVE

Erdoğan konuşmasının ardından MHP, DEM ve İYİ Parti liderleriyle bir araya geldi. Meclis Divanı'nda liderlerle görüşme gerçekleştirildi.

Görüşmeye dair konuşan Erdoğan, "Samimi bir görüşme yaptık liderle beraber" açıklamasında bulundu.

DEM VE İYİ PARTİ ERDOĞAN'I AYAKTA KARŞILADI

Açılışa CHP, Türkiye İşçi Partisi (TİP) ve Emek Partisi (EMEP) katılmazken DEM Parti ve İYİ Parti dahil oturuma katılan partiler Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı ayakta karşıladı.

Erdoğan konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Yeni yasama yılının ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Milli egemenliğin temsil ve tecelli makamı olan TBMM'nin aynı ruh, aynı kararlılık ve aynı fedakarlıkla çalışacağına yürekten inanıyorum. Millete ve memlekete hizmet hizmet yolunda hepimiz biriz ve beraberiz. Büyük ve güçlü Türkiye ülküsüne giden yolda hepimiz biriz ve beraberiz.

Vatanımız, bayrağımız, mukaddes değerlerimizle, özellikle Cumhuriyetimizin muhafaza ve müdafaasında aynı şekilde hepimiz biriz, beraberiz. Aslolan milletin ve devletin huzurudur. Melese Türkiye ise gerisi teferruattır. 15 Temmuz gecesi meclis ikinci defa gazilikle müşerref olmuştur. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye’de tek bir meşruiyet kaynağı vardır, o da aziz milletimizin tertemiz iradesidir" GAZZE SINAVI Bu çatı Gazze sınavını verdi. Gazze sınavını tarihimize ve milli seciyemize yaraşır biçimde, tam ve eksiksiz şekilde iftiharla vermiştir. İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü soykırıma, bölgede estirdiği devlet terörüne en güçlü tepki, 86 milyon vatandaşımızın temsil edildiği bu koltuklardan yükseldi. Dünyanın en modern silahlarıyla topraklarına saldıran işgal kuvvetlerine kahramanca direnen Gazze'nin yiğit evlatlarını asla yalnız bırakmadık. Türkiye'nin çabalarının en yakın şahidi Gazzeli kardeşlerimizdir. Filistin halkı bizim neler yaptığımızı, özveriyle gayret ettiğimizi çok iyi bilmektedir. Biz bu davayla 2 yıl önce tanışmadık. Biz Filistin davasına ömrümüzü adadık. BM'de Filistin davasının gür sesi olduk. Gazze'nin yiğit evlatlarını asla yalnız bırakmadık. Allah izin verirse son nefesimize kadar da Filistin'in ve ilk kıblemiz Kudüs-ü Şerifin hakkını korkusuzca savunmaya devam edeceğiz.

Hak ettikleri o kalıcı barış ortamıyla Filistinlileri buluşturmak önce İslam dünyasının sonra da uluslararası toplumun Gazze'ye borcudur. 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen, toprak bütünlüğüne sahip bir Filistin Devleti kuruluncaya kadar mücadelemiz sürecek." TÜRKİYE SURİYE DEJAVU YAŞANMASINA İZİN VERMEYECEK Sınırlarımızın ötesindeki Kürt kardeşlerimizin terör örgütleri baskısıyla Müslüman düşmanı ülke ve odaklar tarafından istismar edilmesine rıza göstermeyiz. Suriye’nin bölünme planlarının karşısındayız. Herhangi bir terör oluşumunu önlemek için diplomasinin tüm kanallarını devreye aldık. Diplomatik girişimler cevapsız kalırsa Türkiye’nin politikası bellidir. Türkiye, Suriye’de bir dejavu yaşanmasına izin vermeyecek. Bu ilkeli tavrımız Kürt kardeşlerimizin aleyhine değil tam tersine onların lehinedir. Bölgemizin terörden kurtarmak için bir adımdır. Hepimiz ortak geleceğin yolcularıyız. Biz birbirimize duvarın tuğlaları gibi kenetlenirsek bölgedeki barış gerçekleşecektir. Aramıza simsarlar girdiğinde çatışma, kan, gözyaşı eksik olmayacaktır. Nasıl Çanakkale’de Türk Kürt Arap birlikte vatanı savunduysa yakında da ülkenin refahını kalkınmasını birlikte tahkim edecektir.” 5 GÜN SONRA 'MEŞRUİYET' YANITI Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye Büyükelçisi Tom Barrack, ABD Başkanı Donald Trump'ın iki ülke arasında tartışmalı başlıkları aşmak için yeni bir yaklaşım ortaya koyduğunu ve Türkiye'ye meşruiyet verme vaadinde bulunduğunu belirtmiş, söz konusu açıklamalar siyaset gündeminde tartışmalara neden olmuştu. CHP Genel Başkanı'nın Türkiye'nin ABD'den meşruiyet beklemesinin kabul edilemeyeceğini belirtmesi üzerine Özel'in açıklamalarına Erdoğan'dan yanıt geldi.



Erdoğan, meşruiyet tartışmalarına 5 gün sonra dahil olarak "Türkiye’de tek bir meşruiyet kaynağı vardır, o da aziz milletimizin tertemiz iradesidir" ifadelerini kullandı.

14.00'DA BAŞLADI

Kurtulmuş’un yöneteceği özel oturum saat 14.00'te başladı.

Yasama yılının açılış konuşmasını Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapacak. Cumhurbaşkanı'nın, Gazze gündemi başta olmak üzere hem iç siyasete hem de dış siyasete ilişkin önemli mesajlar vermesi bekleniyor.

Genel Kurul'da kabine üyeleri, yüksek yargı mensupları, askeri yetkililer, büyükelçiler ve gazeteciler kendilerine ayrılan localardan Erdoğan’ı dinliyor.

Yeni yasama yılının açılışı nedeniyle Kurtulmuş’un ev sahipliğinde Meclis tören salonunda resepsiyon düzenlendi.