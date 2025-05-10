Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Tüm annelerin samimi dualarıyla terörsüz Türkiye menziline varacağımıza inanıyorum. Her an müjdeleri alabilirsiniz ve alacaksınız" açıklamasını yaptı.

Erdoğan, "Yeryüzünde barışın hüküm sürdüğü, Anneler Günü'nün güzelliklerle kutlanacağı günü Rabbim nasip eylesin diyorum." dedi. Erdoğan Anneler Günü programında konuştu. Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

-Onca acının içinde Anneler Günü'nü idrak ediyoruz. Suriye'de, Yemen'de, Somali'de çocukların açlık ve hastalıkla mücadele ettiği bir süreçten geçiyoruz. Nereye baksak çocuklar ölüyor, yüzümüzü nereye çevirsek kadınlar ölüyor.

-Yıkıntıların arasında hayata tutunmaya çalışan mazlumlar vahşice katlediliyor. Türkiye olarak elimizden gelen çabayı göstermeye devam ediyoruz.

-Yeryüzünde barışın hüküm sürdüğü, Anneler Günü'nün güzelliklerle kutlanacağı günü Rabbim nasip eylesin diyorum.

-'Cennet annelerin ayakları altındadır', bakın 'Babaların ayaklarının altındadır' demiyor. Ben annemin ayağının altını öpmek isterdim annem çekerdi. Anne neden çekiyorsun cennet kokusu var derdim.

Sevgi, şefkat, merhamet onda. Evladı için her türlü zorluğu, çileyi göze alan, ömrü boyunca kendisini yavrusuna ve ailesine adayan, ölüm döşeğinde bile üzülmesin diye evlatlarını teskin eden annelere duyduğumuz sevgi, her şeyin üzerindedir. Hasta olunca oydu baş ucumda bekleyen, alır kucağına okşardı saçlarımı öperdi. Selam sana Anneler Günü İstanbul'dan, vefalı ellerinden öperim anacığım.

Gece 12, gece 1, anacağım balkondan beni beklerdi. Merhum bir şairimizin anneye duyduğu özlemin ifadesidir. Anne ve babaya hürmet cennete açılan kapıdır. Peygamberimiz bize 'anne ve baba kişinin cennete girme kapısından biridir' diyor. Kur'an-ı Kerim de anne ve babaya saygıyı hürmeti istiyor. Sakın onlara öf bile deme, onları azarlama, onlara tatlı ve güzel söz söyle ayeti her şeyi özetliyor. Rabbim, onlara layık evlatlar olmayı nasip etsin.

Aile kurumunu kuvvetlendirmeye yönelik çalışmamızı da bu yönde geliştirdik. Bilhassa annelerin hep yanında olduk. Sosyal yardımlarımızın yüzde 61'ini 2024'te kadınlara tahsis ettik. Eşini kaybeden 77 bin hanım kardeşimize 773 milyon TL destek verdik.

"KADINA ŞİDDETE TOLERANS YOK"

Kadına karşı şiddetle mücadelede sıfır tolerans ilkemiz doğrultusunda hareket etmeye kararlılıkla devam ediyoruz.

Kadına yönelik şiddete karşı en sağlam kalkan olan 6284 sayılı kanunun tavizsiz uygulanması, önceliğimiz olmayı sürdürüyor.

"TERÖR BELASINDAN KURTARMAKTA KARARLIYIZ

Cumhur İttifakı olarak büyük bir hassasiyetle yürüttüğümüz Terörsüz Türkiye çabalarımızı bu hedeflerden asla ayrı değerlendirmiyoruz. Ülkemizi terör belasından kurtarmakta kararlıyız. Terörsüz Türkiye hedefine giden yolda sağlam adımlarla ilerliyoruz. İstihbarat ve diğer güvenlik birimleriniz görevlerini titizlikle yerine getiriyor.

"HER AN MÜJDELERİ ALABİLİRSİNİZ"

Biz de devlet ciddiyetine yakışır şekilde en küçük boşluk bırakmadan çalışmaları anbean takip ediyoruz.

Tüm annelerin samimi dualarıyla terörsüz Türkiye menziline varacağımıza inanıyorum. Her an müjdeleri alabilirsiniz ve alacaksınız"