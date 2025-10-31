İstanbul Harbiye’de Cumhurbaşkanı Erdoğan için kurulan güvenlik bariyerlerine itiraz ettiği için tutuklanan öğretim görevlisi Eda Saraç’ın ifadesi ortaya çıktı. Saraç ifadesinde ise şunları söyledi:

'KADIN POLİS ÜZERİME ATLADI, YERDE TEKMELEDİ'



“Atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Saat 14.50 sıralarında Muhsin Ertuğrul Sahnesi’ne gitmek üzere tiyatro oyununa gitmek istedim. Elimde biletim vardı, alanın kapalı olduğunu gördüm. Üzerlerinde siyah polar olan, polis olduklarını bilmediğim kişiler beni durdurdu. Kimliğimi ve biletimi gösterdim almadılar. Ardından Ordu Evi’ne belki orada alternatif bir çıkış olur diye girdim, alternatif yol olmayınca çıktım. Ardından kadın polisin koşarak geldiğini gördüm, üzerime atladı kahvem yere düştü. Yere düştüm tekme attı, beni darp etti. Bacaklarımda ve vücudumda lezyonlar var. Ters kelepçe ile 40 dakika bekletildim. Sonra sevk edildim. Serbest bırakılmayı talep ediyorum.”