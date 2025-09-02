CHP Genel başkan yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, Erdoğan’ın 15 Nisan 1994 tarihli ilk mal beyanını ‘’Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın bugüne kadarki, ilk ve ‘doğru olan tek’ mal varlığı belgesine ulaştık’’diyerek açıkladı.. Erdoğan’ın 1994’deki ilk mal beyanında 100 bin mark ve 50 bin ABD doları vardı. Yeni mal beyanında ise dövizi yok.

Erdoğan’ın 2014’deki mal beyanındaki 2011 model Audi marka arabası ise son mal beyanında yer almadı. İlk mal beyanına göre 31 yılda fakirleşen Erdoğan, 2023 beyanına göre kardeşine 5 milyon lira borçlandı. 2014’teki mal beyanında ise oğlu Burak Erdoğan’a 500 bin lira borcu vardı. Erdoğan’ın 1994-2014 ve 2023 tarihli 3 mal beyanı bulunuyor.