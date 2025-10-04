AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’daki “Sultanbeyli Toplu Açılış ve Temel Atma Töreni”nde, CHP’li belediyelere yönelik yolsuzluk iddiaları için konuştu.

Erdoğan, konuşmasında CHP’yi hedef alarak "Ortada harcanan milyarlar var ama eser, hizmet, icraat yok. Şimdi bunun hesabı yargımız tarafından sorulmasın mı?” ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı, CHP lideri Özgür Özel'i “belediye soyguncularına sahip çıkmakla” suçladı ve şöyle devam etti:

“Soygun düzenine bizzat kendileri göz yummuş. Bunlar ortaya dökülünce CHP'nin başındaki zat 'siyasi operasyon' diyerek belediye soyguncularına sahip çıkıyor. İhbar gelmiş, yargı ve emniyetimiz de anayasal görevini yerine getirmiş. Ne yapsalardı? Yolsuzluğa yol mu verselerdi?... Kaç kişinin hakkına girdilerse, kamunun kaynaklarını kimlere peşkeş çektilerse, hesabını mahkemelerde tek tek veriyorlar, verecekler.”

Erdoğan, operasyonların takipçisi olacaklarını da ekledi.