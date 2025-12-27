Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan bitmemiş bina ve köprülere bina ve köprülerin olduğu brandalar asıldığı Hatay'da, " Şu güzelliklere bakın. Şu binaların güzelliklerine bak. Elhamdülillah, bizler Cumhur İttifakı olarak bu işi başardık." dedi.
Erdoğan Hatay'da konut teslim töreninde, "Hatay'ın bize duyduğu güveni boşa çıkarmamak için gece gündüz çalıştık. Yaralarımızı sabırla şefkatle tüm dünyaya örnek olacak dayanışmayla beraberce sardık. Tüm sabotaj girişimlerine, karalamalara rağmen sizden aldığımız güçle bugünlere gelmeye başardık." diye konuştu.
Erdoğan şu ifadeleri kullandı:
Şair ne diyor: "Bir değirmendir cihan, her kimse bekler nevbetin." Evet. Vaktimizin sınırlı olduğu bu dünyada biz de milletimizin emanetini kutlu bir nöbeti tutar gibi bekleyeceğiz. Siz bize sahip çıktığınız müddetçe, bu milletin başını yere eğdirmeyecek, umutlarını boşa çıkarmayacağız. İşte
Bugün, dünyada hemen hiçbir ülkenin altından kalkamayacağı büyük bir başarıya Hatay'ımızda bizzat tanıklık ediyoruz. Depremin vurduğu 11 ilimizde yapımı tamamlanan 455 bininci afet konutumuzu hak sahibi kardeşlerimize teslim etmenin gururunu yaşıyoruz.
"ŞU BİNALARIN GÜZELLİKLERİNE BAK"
Bu yuvalarda Allah'a hamdolsun. Şu güzelliklere bakın. Şu binaların güzelliklerine bak. Elhamdülillah, bizler Cumhur İttifakı olarak bu işi başardık. Bu yuvalarda yepyeni bir hayatın sayfasını açacak tüm vatandaşlarımıza hayırlı, uğurlu olsun diyor, hanelerine kavuşan her bir kardeşime sağlıklı, mutlu, bereketli ömürler diliyorum. Rabbim bu evlerde inşallah ağız tadıyla oturmayı nasip eylesin.
"TERÖRSÜZ BÖLGEYE DE HEP BERABER KAVUŞACAĞIZ"
Terörsüz Türkiye'den sonra terörün karanlık gölgesinin tamamen ortadan kalktığı terörsüz bölgeye de hep beraber kavuşacağız.
Yeni Türkiye'nin, büyük Türkiye'nin inşasını hiç kimse engelleyemez.
Etnik köken, mezhep inanç üzerinden bizi bölmeye çalışanların kimler olduklarını biliyoruz. Kan ve kaos tüccarlarının tuzaklarına karşı dikkatli olacağız
Erdoğan’ın Hatay’da gerçekleştireceği
anahtar teslim töreni ve halk buluşması öncesinde kentte
hummalı bir çalışma başlatıldı.
Aylardır çamur ve tozla mücadele eden Hatay’da yollar bir gecede asfaltlandı, sokaklar düzenlendi, Asi nehri suyla dolduruldu.
Törenin yapılacağı Atatürk Caddesi'nin ön yüzüne bisiklet yolu yapıldı, şantiye halinde olan arka yüzünün görünmemesi için brandalar asıldı.
Programın en yoğun geçeceği merkez noktalarından biri olan
Atatürk Caddesi’nde hazırlıklar gece boyu sürdü. Aylardır ulaşım
güçlüğü çekilen ana arterlere hızla asfalt dökülürken, Atatürk
Caddesi'ne bisiklet yolları yapıldı. Ancak caddenin henüz inşaatı
tamamlanmamış arka kısımları, dev bayraklar, brandalar ve
afişlerle kapatıldı.
Kurutulan Asi Nehri’nin suyu geri geldi
Hazırlıklar sadece yollarla sınırlı kalmadı. "Asi Nehri Taşkın
Projesi" kapsamında bir süredir kurutulmuş olan nehir yatağına
yeniden su verildi. Nehir yüzeyinde su sümbülü görünümü elde
etmek amacıyla suyun yüzeyine otlar atıldığı görüldü. Ayrıca
tadilatı süren köprünün üzerine köprü resmi basılmış dev
branda asıldı.
100 metre farkla "iki ayrı manzara”
Açılışı yapılacak olan tarihi Habib-i Neccar Camisi çevresinde de
benzer bir tablo hâkim. Caminin önü ve Köprübaşı'na bağlanan
Kemalpaşa Caddesi yeni parke taşlarıyla döşenirken, sadece 100
metre ilerideki Kurtuluş Caddesi’nin hala şantiye alanı ve çamur
içerisinde olması dikkati çekti.
Bir haftadır ana caddelerin trafiğe kapalı olması nedeniyle
ulaşımda zorluk çeken Hataylılar, aylardır yapılmayan yolların bir
gecede tamamlanması üzerine "Cumhurbaşkanı her gün
Hatay’a gelsin" ifadelerini kullandı