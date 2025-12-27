Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan bitmemiş bina ve köprülere bina ve köprülerin olduğu brandalar asıldığı Hatay'da, " Şu güzelliklere bakın. Şu binaların güzelliklerine bak. Elhamdülillah, bizler Cumhur İttifakı olarak bu işi başardık." dedi.

Erdoğan Hatay'da konut teslim töreninde, "Hatay'ın bize duyduğu güveni boşa çıkarmamak için gece gündüz çalıştık. Yaralarımızı sabırla şefkatle tüm dünyaya örnek olacak dayanışmayla beraberce sardık. Tüm sabotaj girişimlerine, karalamalara rağmen sizden aldığımız güçle bugünlere gelmeye başardık." diye konuştu.

Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

Şair ne diyor: "Bir değirmendir cihan, her kimse bekler nevbetin." Evet. Vaktimizin sınırlı olduğu bu dünyada biz de milletimizin emanetini kutlu bir nöbeti tutar gibi bekleyeceğiz. Siz bize sahip çıktığınız müddetçe, bu milletin başını yere eğdirmeyecek, umutlarını boşa çıkarmayacağız. İşte

Bugün, dünyada hemen hiçbir ülkenin altından kalkamayacağı büyük bir başarıya Hatay'ımızda bizzat tanıklık ediyoruz. Depremin vurduğu 11 ilimizde yapımı tamamlanan 455 bininci afet konutumuzu hak sahibi kardeşlerimize teslim etmenin gururunu yaşıyoruz.

"ŞU BİNALARIN GÜZELLİKLERİNE BAK"

Bu yuvalarda Allah'a hamdolsun. Şu güzelliklere bakın. Şu binaların güzelliklerine bak. Elhamdülillah, bizler Cumhur İttifakı olarak bu işi başardık. Bu yuvalarda yepyeni bir hayatın sayfasını açacak tüm vatandaşlarımıza hayırlı, uğurlu olsun diyor, hanelerine kavuşan her bir kardeşime sağlıklı, mutlu, bereketli ömürler diliyorum. Rabbim bu evlerde inşallah ağız tadıyla oturmayı nasip eylesin.

"TERÖRSÜZ BÖLGEYE DE HEP BERABER KAVUŞACAĞIZ"

Terörsüz Türkiye'den sonra terörün karanlık gölgesinin tamamen ortadan kalktığı terörsüz bölgeye de hep beraber kavuşacağız.

Yeni Türkiye'nin, büyük Türkiye'nin inşasını hiç kimse engelleyemez.

Etnik köken, mezhep inanç üzerinden bizi bölmeye çalışanların kimler olduklarını biliyoruz. Kan ve kaos tüccarlarının tuzaklarına karşı dikkatli olacağız