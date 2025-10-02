Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. Meclis'in yeni dönem açılışına değinen Erdoğan CHP'yi hedef aldı.

Belediye operasyonlarını ve tutuklu belediye başkanlarını gerekçe göstererek Meclis'in yeni dönem açılışına katılmayan CHP'ye "uyduruk bahane" sözleriyle yüklenen Erdoğan, "Ana muhalefet partisinin demokratik siyaset yerine rüşvet, yolsuzluk, sahtekarlıkla anılması utanç ve demokrasi adına endişe verici. CHP, safralarından kurtulamadıkça ana muhalefet görevini de ifa edemeyecek. CHP ortaya saçılan, belediyeleri soyup soğana çeviren suç örgütünün vesayetinden halen çıkamadı" dedi.

"BELEDİYELERE YÖNELİK DÜZENLEME YAPILACAK"

CHP'siz yapılan muhalefet liderleri buluşmasıyla ilgili olarak da Erdoğan şu ifadeleri kullandı;

"Yeni yasama yılı boyunca siyasete nezaket, hoşgörü ve empati, karşılıklı saygının hakim olması temennisini ilettik. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak bu iklimin oluşmasına öncülük edeceğimizin altını çizdik" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Erdoğan, belediye yönetimleriyle ilgili düzenleme yapılacağının sinyalini verdi ve "Son seçimlerde el değiştiren birçok belediye dökülmeye başladı. Konserden asfalta, reklamdan imara kadar elinizi nereye atsanız oradan bir yolsuzluk skandalı fışkırıyor. Ortada harcanan milyarlar, on milyarlar var. Hizmet yok. Eser yok" dedi.

"SAYGISIZLIK OLARAK NİTELEDİ"

Erdoğan konuşmasında şu ifadeleri kullandı;

*Dün Meclis'in yeni yasama yılı başladı. Demokrasi kültürünün ne anlama geldiğini ortaya koyan milletvekillerine genel başkanlara teşekkür ederim. Dünkü tabloyu kıymetli buluyoruz. Tabii ana muhalefet partisinin ilk gününde uyduruk bir bahane üreterek Meclis'i kırıp kaçması, bunların zihniyetlerinin görülmesini sağlamıştır.

*Yaklaşık 28 milyon vatandaşımızın oyunu alan bir cumhurbaşkanı olarak bunların Meclis açılışından firar etmek için öne sürdükleri saçmalıkların bizim nazarımızda kıymeti yoktur. Bunların siyaset yapma tarzı böyle.

*Kendilerini hiç geliştiremiyorlar. Kantin solculuğu havasından çıkamıyorlar. Burada asıl üzüntü verici durum, yapılan ayıbın doğrudan Meclis'e ve millete karşı olmasıdır. CHP, en büyük saygısızlığı bize değil, milli iradeye ve gazi Meclis'e karşı sergilemişlerdir.

*CHP ortaya saçılan belediyeleri soyup soğana çeviren suç örgütünün vesayetinden halen çıkamadı. Ana muhalefet partisinin demokratik siyaset yerine rüşvet, yolsuzluk, sahtekarlıkla anılması utanç ve demokrasi adına endişe verici. CHP, safralarından kurtulamadıkça ana muhalefet görevini de ifa edemeyecek.

"CHP'NİN FİRAR ETTİĞİ ÖZEL OTURUM..."

*CHP ve özellikle de firar ettiği dünkü özel oturum, demokrasimizin eriştiği olgunluğu görmemiz bakımından önemli bir fırsat bizlere sundu. Oturumun ardından siyasi partilerimizin genel başkanlarıyla çok samimi bir sohbet gerçekleştirdik.

*Yeni yasama yılı boyunca siyasete nezaket, hoşgörü ve empati, karşılıklı saygının hakim olması temennisini ilettik. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak bu iklimin oluşmasına öncülük edeceğimizin altını çizdik.

*Türkiye Yüzyılı Reform programımızı peyderpey hayata geçirmeye başlayacağız. Bu reform hamlesinin önemli bir veçhesini yerel yönetimlerde mali disiplini güçlendirecek adımlar teşkil edecektir.

*Mahalli idareler reform paketimizi de tekemmül ettiriyoruz. Belediye başkanlarının daha iyi hizmet etmesini ve halkın daha iyi hizmet almasını sağlayacağız.

*Siz de yaşananları takip ediyorsunuz. Son seçimlerde el değiştiren birçok belediye dökülmeye başladı. Konserden asfalta, reklamdan imara kadar elinizi nereye atsanız oradan bir yolsuzluk skandalı fışkırıyor.

"OTOBÜSLERİ VAKTİNDE DURAĞA GETİREMİYORLAR"

*Ortada harcanan milyarlar, on milyarlar var. Hizmet yok. Eser yok. Seçim meydanlarında Allah'ın suyundan para mı alınır diyorlardı. Millet fahiş fiyatla bile olsa içecek su bulamıyor. Öyle pişkinler ki daha çöpleri toplayamıyorlar. Otobüsleri vaktinde durağa getiremiyorlar.

*Bir de utanmadan bize itibar dersi vermeye kalkıyorlar. CHP Genel Başkanı bunlarla uğraşacağına sabah akşam kriz duasına çıkıyor. AK Parti yıpransın, hükûmet yıpransın da ne olursa olsun havasındalar.

*Şehrimizdeki her bir insanımıza ulaşmak mecburiyetindeyiz. Sorumluluklarınıza dört elle sarılmanızdır. Muhalefetin yolsuzluklarını perdeleme gayretine prim vermeyin.

*Siz işinize odaklanan. Bize ve size saldıranların çirkin üslubunu milletimizin takdirine bırakalım. Biz bir olarak beraber olarak tüm teşkilat, yol arkadaşı olarak inşallah sabırla ilerleyeceğiz.