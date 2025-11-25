İçişleri Bakanlığı'na bağlı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 14 Şubat 2025'te yaptığı duyuru ile 26 Kasım'da Marmara Bölgesi genelinde tarihi bir deprem tatbikatı yapılacağını açıkladı.

İPTAL NEDENİNİ KİMSE BİLMİYOR

Yaklaşık 9 aydır hazırlıkları süren ve çalışmalar kapsamında milyonlarca lira harcanıldığı öğrenilen tatbikat, günler kala herhangi bir gerekçe sunulmadan iptal edildi.

OdaTV'de yer alan habere göre, İstanbul'da Adalar merkezli, 7 şiddetinde bir deprem senaryosunu içeren ve 26 Kasım Çarşamba günü uygulanması planlanan tatbikatın ani iptali dikkatinin nedenini ise kimse bilmiyor.



MİLYONLARCA LİRA ÇÖPE GİTTİ

19 Kasım sabahı gerekli kurumlara iletilen bilgilendirme notunda, 26 Kasım'da yapılması planlanan tatbikatın uygulanmayacağı aktarıldı. Tatbikatın büyüklüğü ve hazırlık yoğunluğu dikkate alındığında, iptal kararının zamanlaması kamuoyunda merak uyandırdı. İçişleri Bakanlığı, konuya ilişkin resmi bir açıklama yapmadı, ne İçişleri Bakanlığının ne de Bakan Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesaplarından paylaşım yapıldı.

Tatbikatın iptaliyle birlikte, aylardır süren hazırlıkların mali boyutu da tartışma konusu oldu. Önceki yıllardaki benzer tatbikatların maliyetleri esas alınarak yapılan hesaplamalar, tatbikat için kayda değer bir bütçe ayrıldığı tahmin ediliyor.