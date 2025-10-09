Cumhurbaşkanı, bu kapsamda pek çok Avrupa ülkesinde olduğu gibi bazı lisans programlarında öğrencilerin üç yılda mezun olabilmesini sağlayacak yapısal reformların gündeme alındığını açıkladı.

"Bu dönüşümün en son çıktılarından biri de pek çok Avrupa ülkesinde olduğu gibi öğrencilerimize 3 yılda mezun olabilme imkanı sunacak yapısal reformların gündeme alınmasıdır. Bu reformlarla yükseköğretim sistemimiz hem daha verimli hem de uluslararası standartlara daha uyumlu bir yapıya kavuşacak" diye konuştu.

"KATKISI 3 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNDE"

Erdoğan, konuşmasında uluslararası öğrenciler konusuna da değindi. Türkiye’de 198 ülkeden gelen öğrencilerin yüzde 95’inin kendi imkanlarıyla eğitim gördüğünü belirten Cumhurbaşkanı, bu öğrencilerin ekonomiye yıllık 3 milyar doların üzerinde katkı sağladığını söyledi.

“Küresel yükseköğretim ekonomisi 370 milyar doları aşmış durumda. Türkiye olarak bu potansiyeli değerlendirmekte kararlıyız,” ifadelerini kullanan Erdoğan, hedeflerinin uluslararası öğrenci sayısını orta vadede 500 bine, uzun vadede 1 milyona çıkarmak olduğunu söyledi.

Eleştirilere de yanıt veren Erdoğan, uluslararası öğrencilere ayrılan kontenjanların yerli öğrencilerin haklarını etkilemediğini belirterek, “Kimse kimsenin hakkını gasp etmiyor. Bu öğrenciler, Türk üniversitelerine ve ülkemizin uluslararası ilişkilerine katkı sunuyor,” dedi.

"ÜNİVERSİTELER TOPLUMUN ÖNÜNDE OLMALI"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, üniversitelerin toplumla bağını güçlendirmesi gerektiğini vurguladı:

“Toplumdan ve milletin gerçeklerinden uzak bir üniversite, asli misyonunu yerine getiremiyor demektir. Üniversite toplumun önünde olmalı, güncel sorunlara çözüm üretmelidir.”

Ayrıca, yükseköğretimde iş yeri temelli uygulamalı eğitim modelinin yaygınlaştırılacağını duyuran Erdoğan, bu sayede staj uygulamalarının mesleki deneyim odaklı bir yapıya dönüştürüleceğini belirtti.

YÖK'TEN AÇIKLAMA GELMİŞTİ

Cumhurbaşkanı’nın açıklamalarının ardından, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar da benzer yönde açıklamalarda bulunmuştu. Özvar, “Birçok Avrupa ülkesinde olduğu gibi, bazı programlarda üç yılda mezuniyeti mümkün kılacak yapısal reformlar da bu yol haritasının doğal bir sonucu olarak gündemimizde,” ifadelerini kullanmıştı.