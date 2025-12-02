CHP, seçimle iş başına gelen kamu görevlilerinin yargılandığı davaların TRT’den canlı yayımlanmasını öngören ve 9 aydır komisyonda bekleyen kanun teklifinin TBMM Genel Kurulu gündemine alınması için bugün önerge sunacak.

Önergenin kabul edilmesi halinde, “duruşmalar TRT’de yayınlansın” teklifi bugün saat 15.00’te Genel Kurul’da görüşülebilecek.

MAYIS AYINDA TEKLİF SUNULMUŞTU

19 Mart operasyonlarında İBB Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun, ardından da birçok belediye başkanının tutuklanması üzerine CHP lideri Özgür Özel, duruşmaların TRT’de yayımlanmasını önermişti....

Bu çağrının ardından CHP, mayıs ayında üç grup başkanvekilinin imzasıyla bir kanun teklifi hazırlamıştı.

Teklif, seçimle gelinen kamu görevlerinde yargılanan kişilerle ilgili ceza davalarının kovuşturma aşamasındaki açık duruşmalarının TRT’den ve talep eden diğer televizyon kanallarından canlı yayımlanabilmesine imkân tanıyor.

CHP kaynakları, teklifin 9 aydır komisyonda bekletildiğini, bugün verilecek önergeyle ilk kez açık biçimde Genel Kurul gündemine indirilmesinin talep edileceğini aktarıyor.

Teklife göre sanığın, mağdurun ve suçtan zarar görenin rızası ile mahkemenin “yayın yapılsın” kararı vermesi halinde duruşmalar TRT üzerinden ve belirlenecek internet ortamlarında canlı yayımlanabilecek.

Bu doğrultuda Ceza Muhakemesi Kanunu’nun duruşmaların aleniyetine ilişkin 182 ve görüntü yasağına ilişkin 183. maddelerine istisna getiriliyor; ayrıca 2954 sayılı TRT Kanunu’na özel bir hüküm eklenmesi öngörülüyor....

CHP’nin önergesi bugün Genel Kurul’da oylanacak.

Önergenin kabul edilmesi halinde “Seçimle Gelinen Bir Kamu Görevinde Bulunanlar Hakkında Yürütülen Davalarda Kovuşturma Evresindeki Açık Duruşmaların TRT’de Canlı Yayınlanması” başlıklı teklif Genel Kurul gündemine alınarak görüşülebilecek.

BAHÇELİ DESTEK AÇIKLAMIŞTI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, daha önceki grup konuşmalarında İstanbul’daki yargılamalara işaret ederek, “Yargılama başta TRT olmak üzere tüm televizyonlardan canlı yayınlanmalıdır” çağrısında bulunmuştu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise konuyla ilgili bir soruyu yanıtlarken Ceza Muhakemesi Kanunu’ndaki aleniyet ve görüntü yasağı hükümlerini hatırlatmış, “183. maddede görüntü alınması konusunda yasak söz konusudur.

Bir değişiklik söz konusu olursa Meclis’imizin takdiridir” değerlendirmesinde bulunmuştu.