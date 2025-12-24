Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin MKYK toplantısında seçimlere dair de değerlendirmelerde bulundu.
Erdoğan 2026 yılının seçimlere hazırlık bakımından kritik olduğunu söyledi. Erdoğan, “2027’ye güçlü olarak girmek istiyoruz” dedi.
İktidara yakın Yeni Şafak gazetesinin haberinde şu ifadelere yer verildi:
"AKP Bursa Milletvekili Mustafa Varank’ın konuşmasının üzerine çıkan kavganın da gündeme geldiği öğrenildi. Erdoğan’ın Varank’ın sinirli birisi olduğunu ifade ederek şakayla karışık, “Yarın, o benim baskette rakip takımda, muhalefetim, ifadesini alırım” dediği kaydedildi."