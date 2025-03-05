AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MYK toplantısında parti kurmaylarına bir dizi talimat verdi. Erdoğan, kurmaylarından Kürt sorunuyla ilgili sürece sahip çıkmalarını ve destek vermelerini istedi.
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; Erdoğan, partisinin önceki gün yapılan Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında kurmaylarına, önemli uyarılarda bulundu.
"RAHATIZ OLANLARA FIRSAT VERMEYİN"
Erdoğan, “Herkes dikkatli olsun, sürece sahip çıksın, destek olsun. Süreç, farklı anlaşılmalara, istismarlara yol açabilir. Bu işten rahatsız olanlar var. Onlara fırsat vermeme adına özenli dil kullanın. Süreci dikkatle izleyin ve takip edin, hassas olun” dedi.