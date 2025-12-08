ABD'nin terörist ilan ettiği ve ülkesi ABD donanması tarafından kuşatılan Venezuela lideri Nicolas Maduro, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la telefonda görüştü.

Maduro ve Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'ın Venezuela üzerindeki baskısını konuştu. İkilinin uzun yıllardan beri yakın ikili ilişkileri bulunuyor.

İletişim Başkanlığı'nın açıklamasına göre "Türkiye ile Venezuela ikili ilişkileri ile bölgesel konular" ele alındı.

Trump'la da yakın ilişkileri olan Erdoğan, Maduro'ya Trump'la baş etmesi için tavsiyelerde bulundu.

İletişim Başkanlığı'nın açıklamasına göre Erdoğan, "ABD ile Venezuela arasında diyalog kanallarının açık tutulmasının önemli olduğunu" söyledi.

Erdoğan, "Türkiye’nin sorunların diyalog yoluyla çözülebileceğine inandığını" da belirtti ve "gerginliğin bir an evvel yatışmasını temenni ettiklerini" ekledi.