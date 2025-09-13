Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin MKYK toplantısında gündeme dair değerlendirmelerde bulunurken CHP'nin kurultay davası ve partiye yönelik operasyonlara ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

MKYK toplantısında 12 yıllık eğitim süresine ilişkin yeni düzenleme, ekonomideki gelişmeler ve AKP'ye yapılacak transferler de gündeme geldi.

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, Erdoğan'ın CHP'ye ilişkin olarak, "CHP’deki gelişmeleri dışarıdan takip ediyoruz. Kendi içlerinde ortaya çıkan parti içi bir durum. Bizim odağımız 'terörsüz Türkiye' ve ekonomi. Asıl gündemimiz 'terörsüz Türkiye' sürecinin iyi yürümesi ve başarıya ulaşması. Süreçte odak kaybına müsaade edemeyiz" ifadesini kullandığı belirtildi.