Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Kurulu için bulunduğu New York’ta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

MHP lideri Devlet Bahçeli’nin Türkiye-Rusya-Çin (TRÇ) ittifakı önerisinin hatırlatılması üzerine Erdoğan, “Doğrusu ben onu tam takip edemedim, hayırlısı olsun” dedi.

Erdoğan’ın bu sözleri, Bahçeli’nin dış politika önerisine mesafeli bir yaklaşım olarak değerlendirildi.

BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?

MHP lideri Devlet Bahçeli, “Dünyaya meydan okuyan ABD-İsrail şer koalisyonuna karşı akla, diplomasiye, siyasetin ruhuna, coğrafi şartlara ve yeni yüzyılın stratejik ortamına en uygun seçenek ‘TRÇ’ ittifakının inşa ve ihya edilmesidir. TRÇ ittifakının da; Türkiye, Rusya ve Çin’den müteşekkil olması arzu ve önerimizdir” ifadelerini kullanmıştı...