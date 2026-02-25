Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Ramazan ayında 81 il ve okullarda düzenlenen etkinliklerin tepki çekmesini gündemine aldı. Erdoğan, Laiklik Bildirisi'ni eleştirerek Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e destek verdi.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle oldu:

BAKAN TEKİN'E DESTEK VERDİ: "HUKUKİDİR"

"Tüm Türkiye'nin aynı ritimde buluşması hasretini çektiğimiz iklimdir. Kimse bundan gocunmamalı. Bu fotoğraf gerçek Türkiye fotoğrafı.

Milli Eğitim Bakanlığı, Maarif Yüzyılı modeli kapsamında çeşitli Ramazan etkinlikleri düzenlenmesi için illerimize yazı gönderdi. Bu yazıyla birlikte, Ramazan ayı boyunca öğrencilerimiz için söyleşiler yapılacak, iftar sofraları kurulacak, okul dışı öğrenme ortamları hazırlanacak. Öğrencilerimizin birlik ve adalet duyguları da geliştirilecektir. Bu etkinlikler gönüllülük esasına dayalı yapılacaktır. Anayasa dayanağı olan etkinliklerdir.

Her vatandaşımızın manevi, hakkı bulunduğu anayasamızda açıkça belli edilmiştir. Milli ve manevi değerlerimiz için bu çalışma yapılmıştır. Doğrudur, yerindedir, hukukidir. Ramazanın manevi iklimine uygun olmasının yanı sıra milletimizin hissiyatına tercüman olan hizmettir.

"NOEL'DEN RAHATSIZ OLMAZLAR RAMAZAN'DAN OLURLAR "

Milletimiz bu genelgeyi de olumlu karşılamış ve bu genelgeyi benimsemiştir. Bu yazının gönderilmesinin hemen akabinde, Ramazan'dan bir gün önce, nesli tükenmekte olan bir grup yobaz çıktı, "Laiklik elden gidiyor" bildirisini yayınladı. Bunlar Noel süslemeleri yapılınca rahatsız olmazlar, bunlar güya Cadılar Bayramı kılıfı altında saçmalıklar sahnelenirken rahatsız olmazlar, çocuklarımızı alkole, sigaraya özendiren şarkılardan rahatsız olmazlar. Bunlar sosyal medya ve dijital platformlarda yavrularımızın rezilliklere maruz kalmasından rahatsız olmazlar. O rezil, insanlık dışı skandallardan rahatsız olmazlar. Ne zaman çocuklarımıza bu toprakların milli ve manevi değerleri anlatılacak olsa rahatsız olurlar.

Biz bunların derdinin ne olduğunu çok iyi biliyoruz. Laiklik kavramının arkasına saklanarak on yıllar boyunca bu millete nasıl zulmettiklerini, bu milletin değerlerini nasıl tahrik ettiklerini, bu milletin çocuklarını özünden uzaklaştırmak için nasıl gayret ettiklerini çok ama çok iyi biliyoruz. Bunların derdi laiklik değil, hiçbir zaman da olmadı. Bunların derdi bu toprakların kutsallarıyla, milli ve manevi değerleriyle, bu milletin kendisiyle.

"BU MİLLETİN MAYASINDA İSLAM VAR"

Bunların işine gelmiyor. Türkiye'nin özgürleşmesi, Türkiye'nin kendi yatağında akması bunları rahatsız ediyor. Bu milletin mayasında İslam var. Bizi farklılıklarımıza rağmen birlikte tutan manevi değerlerimizdir. Şehitlerimiz İslam şehitleridir.

"KOMİSYON RAPORU TARİHİ BİR BELGEDİR"

Hamdolsun diğer siyasi partilerimizin katkısıyla süreci aşmayı başardık. Kurumlarımızın dinlendiği tutanak ve istişarelerin ardından hazırlanan raporla tam bir demokratik olgunluk, siyasi tarihimizde az görülen bir uzlaşıyla ele alınan rapor tarihi bir belge özelliği taşımaktadır. 86 milyonun kardeşliğine atılan bir imadır.

"SÜRECİN YENİ AŞAMASI"

Rapora damga vuran uzlaşı ruhunu çok kıymetli buluyoruz. Bundan sonraki adımlar için büyük bir enerji ve güven toplanmıştır. Şimdi süren bu sürecin yeni aşaması başlayacak. Parti ve ittifakımızın sorumluluğu artacaktır. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak işbirliğini zirveye çıkarmamız gerekmektedir. Önce Terörsüz Türkiye sonra Terörsüz Bölge hedefimizi gerçekleştireceğiz.

"BÜYÜK DEVLET OLMAK BÜYÜK DÜŞÜNMEKLE BAŞLAR"

Aziz vatandaşlarımıza hatırlatıyorum; Attığımız her adımda uyguladığımız her politikada şehit yakınlarımızı incitmeden hareket ettik. Aynı şekilde devam edeceğiz kararlıyız. Büyük devlet olmak büyük düşünmekle mümkündür. Büyük düşüneceğiz. Türkiye, küresel bir güç olma yolunda tarihi bir fırsat yakalamıştır bunun önünü kimse kesemez. Rabbim yolumuzu açık etsin."