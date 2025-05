Terör örgütü PKK'nın fesih kararını açıklamasının ardından iktidar kanadında sürecin geleceği kadar yaşanan durumun milliyetçi ve muhafazakar tabana aktarılması meselesi de önem taşıyor.

AKP Teşkilat Akademisi Liderlik Okulu programında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konuda teşkilatına dikkat çekici bir talimat verdi.

ERDOĞAN'DAN SÜREÇ TALİMATI

İmralı ile yaşanan süreçte MHP lideri Devlet Bahçeli'nin katkısını her zaman vurgulayan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Şehirlerinize döndüğünüzde cadde cadde, sokak sokak, ev ev her bir vatandaşımıza ulaşacak ve şunu söyleyeceksiniz: Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın Devlet Bahçeli birlikte, arkalarında aziz bir teşkilatla her ne yapıyorlarsa bu millet için, bu devlet için, geleceğimiz için, huzurumuz için, refahımız için yapıyorlar" diyeceksiniz. Bu ülkenin aleyhine olacak her girişimin önünde en başta Recep Tayyip Erdoğan durur, en başta Sayın Devlet Bahçeli durur diyeceksiniz. Kimsenin zihninde şüphe, soru işareti, kaygı kalmayacak şekilde terörsüz Türkiye'yi vatandaşlarımıza hep birlikte anlatacağız."

MESELENİN İDRAKİNDEYİZ MESAJI

Kamuoyunda sürecin geleceğine dair belirsizliklerin olması da kamuoyunun gündeminde olan bir konu olarak önemini koruyor.

'Cumhur İttifakı ortağımız MHP ile sıkı koordinasyon ve iş birliği halindeyiz' ifadesini kullanan Erdoğan, "Kardeşlerim, kimsenin kaygısı, endişesi olmasın. Kimsenin şüphesi olmasın. Türkiye Cumhuriyeti Devleti gündemine hakimdir. AK Parti ve Cumhur İttifakı meselenin idrakindedir." dedi