AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ticaret Bakanlığı tarafından Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen “Türkiye Yüzyılı’nda Kooperatiflerimizle Büyüyoruz” mottolu Türkiye Kooperatifler Buluşması ve 2025-2029 Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı Tanıtım Töreni’ne katıldı.

DANİLO ŞEF'E TURKUAZ KART

Programda Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da yer aldı. Etkinliğe katılan, Türkiye’de restoran işletmeciliği yapan İtalyan şef Danilo Zanna’ya Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından “Turkuaz Kart” verildi.

Turkuaz Kart, Türkiye ekonomisine ve istihdama katkı sağlayan yabancı uyruklulara veriliyor.