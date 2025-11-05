Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, grup toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Selahattin Demirtaş hakkında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin kesinleşen ihlal kararının ardından MHP lideri Devlet Bahçeli’nin “Tahliyesi hayırlı olacaktır” sözleri hatırlatılınca Erdoğan, “Bu ülke bir yargı devletidir. Yargı ne derse biz ona uyarız” dedi.

Erdoğan, "Komisyon İmralı'ya gitmeli mi?" sorusunu yanıtsız bıraktı.

Bahçeli ile olası bir görüşme hakkında “Niye olmasın, her şey olabilir” ifadesini kullandı.