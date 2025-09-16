Diyanet İşleri Başkanlığı koltuğunda 8 yılı bitiren Ali Erbaş’ın görev süresi yarın (17 Eylül) doluyor. Erbaş iki dönem şartını tamamladı ancak görev süresinin uzatılmasını bekliyor. Erbaş, 10 Eylül’de Erdoğan ile görüştüğü ve Erdoğan’ın da “8 yıl ne çabuk geçti” dediği öğrenildi.

Erbaş, emekliye ayrılırsa, Başkan Yardımcısı Selim Argun, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Abdurrahman Haçkalı ve İstanbul İl Müftüsü Safi Arpaguş’un adı yeni başkan olarak ön plana çıkıyor.

Diyanet’in alım bütçesi 76 üniversiteyi solladı

Öte yandan Diyanet’e 2026 için teklif edilen mal alım ödeneğinin 76 üniversitenin yıllık bütçesinden fazla olduğu belirlendi. Toplam bütçesi, Diyanet’in 4.6 milyar TL’lik alım bütçesinin altında kalan köklü üniversiteler olduğu belirtildi. Diyanet’e toplam 174 milyar 389 milyon 341 bin TL bütçe teklif edildi. Bu bütçeden 4 milyar 684 milyon 338 bin TL “Mal ve Hizmet Alımı” kalemine ayrıldı. BirGün’ün haberine göre, bazı üniversitelerin bütçesi şöyle:

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi: 2 milyar 381 milyon TL

Galatasaray Üniversitesi: 1 milyar 468 milyon TL

Hitit Üniversitesi: 2 milyar 942 milyon TL

Türk Alman Üniversitesi: 1 milyar 295 milyon TL

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi: 1 milyar 351 milyon TL

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi: 3 milyar 923 milyon TL.