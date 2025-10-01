Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) yeni yasama dönemi yaklaşık 2,5 aylık bir aranın 1 Ekim itibarıyla ardından başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ile bir araya geldi.

Resepsiyonda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin F-35 savaş uçağı programından çıkarılmasına rağmen ABD'ye yapılan ödemeyle ilgili "ABD Başkanı Trump'a F-35 uçakları için para verdiğimizi hatırlattım. Ne olacağını takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.